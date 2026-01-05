Зеленський зустрівся з двома генералами СБУ та обговорив нові операції

Зустріч із Покладом

Голова української держави звернув увагу, що захист української державності та контррозвідка в СБУ значно посилилися. Цей напрям розвиватиметься й надалі, запевнив Зеленський.

"Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більшу міць нашої Служби безпеки України", - наголосив він.

Зустріч із Килимником

Президент нагадав, що влітку минулого року він присвоїв звання Героя України бригадному генералу СБУ Денису Килимнику. Він зазначив, що це було абсолютно заслужено.

За словами Зеленського, Килимник - один із тих, хто організовує найсуттєвіші й абсолютно справедливі удари по російському окупанту.

"Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками можливого розвитку Служби", - розповів він.