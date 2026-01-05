Зеленський зустрівся з двома генералами СБУ та обговорив нові операції

Президент України Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з генерал-майором СБУ Олександром Покладом і першим заступником керівника ЦСО "А" Денисом Килимником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Голова української держави звернув увагу, що захист української державності та контррозвідка в СБУ значно посилилися. Цей напрям розвиватиметься й надалі, запевнив Зеленський.
"Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більшу міць нашої Служби безпеки України", - наголосив він.
Президент нагадав, що влітку минулого року він присвоїв звання Героя України бригадному генералу СБУ Денису Килимнику. Він зазначив, що це було абсолютно заслужено.
За словами Зеленського, Килимник - один із тих, хто організовує найсуттєвіші й абсолютно справедливі удари по російському окупанту.
"Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками можливого розвитку Служби", - розповів він.
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільняє Василя Малюка з посади голови СБУ. Той уже подав у відставку.
За словами президента, Малюк тепер займатиметься українськими асиметричними операціями проти окупанта і РФ.
При цьому СБУ тимчасово очолив начальник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євген Хмара.