Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку: відвідали Київ у день масованого обстрілу

"Завжди хочеться тепло вітати наших друзів і партнерів в Україні. Проте делегація Світового банку прибула до Києва того дня, коли Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл української території. Цінуємо те, що ви залишилися. Для нас це важливий сигнал", - написав він.

Зеленський зазначив, що він обговорив з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде підготовку проєктів із відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та сфери охорони здоров’я.

Президент подякував Світовому банку та його керівництву за підтримку й швидке реагування на потреби нашої країни з перших днів повномасштабної війни.

Зеленський також повідомив, що Світовий банк вже виділив України близько 11,4 млрд доларів.