RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка: посетили Киев в день массированного обстрела

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Делегация Всемирного банка посетила Киев в день массированного обстрела территории Украины 15 ноября. Члены делегации остались в Украине и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента.

"Всегда хочется тепло приветствовать наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", - написал он.

Зеленский отметил, что обсудил с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и сферы здравоохранения.

Президент поблагодарил Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды нашей страны с первых дней полномасштабной войны.

Зеленский также сообщил, что Всемирный банк уже выделил Украине около 11,4 млрд долларов.

Отметим, что по состоянию на середину сентября Всемирный банк выделил Украине 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банкВладимир Зеленский