Всемирный банк назвал сумму помощи Украине с начала войны

Всемирный банк начал оказывать поддержку Украине вскоре после российского вторжения 24 февраля и к настоящему времени выделил около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое управляющий директор банка Аксель ван Троценбург дал агентству Reuters .

Троценбург заявил об "абсолютной необходимости международной солидарности с Украиной". "И эта солидарность должна поддерживаться не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Он сообщил, что банк создал платформу, чтобы объединить свою прямую поддержку и дополнительную поддержку со стороны таких стран, как США, Великобритания и Япония, наряду с отдельными гарантиями от европейских государств, а также облегчить софинансирование и параллельное финансирование. Он также создал целевой фонд для доноров.

По его словам, в то время как различные страны направляли поддержку через трастовый фонд, самые большие суммы поступили из Соединенных Штатов, в среднем не менее 1,5 млрд долларов из почти 5 млрд долларов внешнего финансирования, необходимого Киеву каждый месяц.

"Мы создали систему, с помощью которой мы могли бы помочь продолжению государственных функций Украины - выплате зарплаты учителям, пенсий, помощи системе здравоохранения. Это сработало очень хорошо, и некоторые из наших стран-партнеров хотели использовать этот механизм, потому что тогда мы также сможем отследить деньги", - сказал Троценбург.

Он сообщил, что банк также поддерживает украинцев, пострадавших от войны как дома, так и за рубежом, а также соседние страны и развивающиеся страны за пределами Европы, пострадавшие от перебоев с экспортом украинского зерна из-за войны.

"Это одна из причин, по которой Всемирный банк объявил, что мы готовы предоставить финансирование в размере до 30 млрд долларов для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности в течение следующих 12 месяцев", - добавил Троценбург.

В отчете, опубликованном Всемирным банком, Европейской комиссией и правительством Украины 9 сентября, говорится, что вторжение России нанесло прямой ущерб на сумму более 97 млрд долларов до 1 июня, но восстановление страны может стоить почти 350 млрд долларов.