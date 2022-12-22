Зеленський зустрівся з чотирма лідерами Конгресу США, - CNN

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з вищим керівництвом Конгресу США перед своїм виступом у залі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За данимии ЗМІ, глава української держави окрім спікера Палати представників Ненсі Пелосі поспілкувався також з лідерами:
До слова, Зеленський невдовзі виступить перед Конгресом та запропонує провести мирний саміт нового формату.
Нагадаємо, всі подробиці візиту Зеленського до США та його переговорів із Байденом - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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