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Зеленський зустрівся з американськими сенаторами: обговорили можливу ескалацію на фронті

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П'ятниця 06 січня 2023 18:28
Зеленський зустрівся з американськими сенаторами: обговорили можливу ескалацію на фронті Фото: Зеленський зустрівся з американськими сенаторами (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 січня, зустрівся у Києві з головою Комітету з питань збройних сил Сенату США Джеком Рідом та членом цього Комітету сенатором Ангусом Кінгом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Президент поінформував сенаторів про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги, що сприятиме наближенню перемоги над агресором.

Зеленський окремо зупинився на питанні важливості посилення української ППО з огляду на ракетний терор РФ, що триває проти українських міст і енергетичної інфраструктури.

Президента також високо оцінив анонсовану Білим домом передачу Україні БМП Bradley та досягнуті домовленості з Німеччиною про постачання ще однієї батареї системи ППО Patriot. Він також вдячний за схвалення Конгресом наприкінці минулого року пакету допомоги Україні обсягом 45 млрд доларів.

Окремо Зеленський наголосив на важливості політичної підтримки України в питанні реалізації формули миру та висловив сподівання на лідерство Штатів у цьому процесі.

Нагадаємо, раніше Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley до України.

Окрім того, у наступному пакеті допомоги США вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.

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