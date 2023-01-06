Зеленский встретился с американскими сенаторами: обсудили возможную эскалацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 января, встретился в Киеве с главой Комитета по вооруженным силам Сената США Джеком Ридом и членом этого Комитета сенатором Ангусом Кингом.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Президент проинформировал сенаторов о ключевых потребностях Украины в вооружении и военной технике. Он отметил необходимость дальнейшего наращивания оборонной помощи, что будет способствовать приближению победы над агрессором.

Зеленский отдельно остановился на вопросе важности усиления украинской ПВО ввиду продолжающегося ракетного террора РФ против украинских городов и энергетической инфраструктуры.

Президент также высоко оценил анонсированную Белым домом передачу Украине БМП Bradley и достигнутые договоренности с Германией о поставках еще одной батареи системы ПВО Patriot. Он также благодарен за одобрение Конгрессом в конце прошлого года пакет помощи Украины объемом 45 млрд долларов.

Отдельно Зеленский отметил важность политической поддержки Украины в вопросе реализации формулы мира и выразил надежду на лидерство Штатов в этом процессе.

Напомним, ранее Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

Кроме того, в следующем пакете помощи США впервые передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой.

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