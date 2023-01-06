США у наступному пакеті допомоги передадуть Україні нові ракети, - Politico
У наступному пакеті військової допомоги Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow із радіолокаційним наведенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"У пакет вперше увійдуть зенітні ракети Sea Sparrow з радіолокаційним наведенням, які можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили два джерела, українським військовим вдалося переобладнати свої пускові установки "Бук" для застосування цих американських ракет.
Наголошується, що досі Тайвань був єдиною країною, яка використовувала наземний варіант цих ракет, тоді як Військово-морські сили США та кількох союзних флотів використовують корабельну версію.
Що відомо про ракети Sea Sparrow?
Ця ракета обладнана напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Вона була розроблена ще у 60-х роках минулого століття, проте після цього пройшла кілька модифікацій. Остання версія ракети - RIM-7P - має збільшений радіус дії і автопілот, що здійснює зв'язок з бортовим комп'ютером по каналу передачі даних.
Важить снаряд близько 230 кг, а максимальна дальність стрільби цією ракетою становить 20-30 км. Висота поразки – від 6 м до 15 км. Крім того, ракета здатна летіти зі швидкістю 3,5 махи. Вартість однієї такої ракети – близько 165 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley до України. За інформацією західних ЗМІ, БМП можуть увійти до найближчого пакету військової допомоги Україні.
Крім того, стало відомо, щоНімеччина має намір передати Україні свої БМП Marder і батарею Patriot.
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