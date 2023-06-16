Зеленський зустрівся з африканською делегацією: Україні не потрібні заморожені конфлікти

"Усі нації світу заслуговують на те, щоб жити вільно, без навʼязування чужої волі військовим чи політичним шляхом. Але ніхто не може вважати свої кордони захищеними та безпеку людей гарантованою, поки Росія намагається зробити агресію та крадіжку чужих земель глобальною нормою", - йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що припинення російського терору й виведення всіх їхніх з території України - це те, що здатне зупинити цю війну. За його словами, Україні та світу не потрібні ні заморожені конфлікти, ані тліючі війни, а потрібен мир.

"Саме про шлях досягнення справжнього та справедливого миру, без жодного російського шантажу й обману, ми говорили сьогодні з делегацією глав держав і високих представників країн Африки", - сказав президент України.

До складу делегації увійшли:

Президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані;

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса;

Президент Республіки Сенегал Макі Салл;

Президент Республіки Замбія Хакаінде Хічілема;

Прем’єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі;

спеціальний представник президента Республіки Конго Флоран Нтсіба;

спеціальний представник президента Республіки Уганда Рухакана Ругунда.

Африканський "мирний" план

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про африканський "мирний план", деталі якого не були оприлюднені. Мирний план також підтримують лідери Сенегалу, Уганди, Єгипту, Республіки Конго та Замбії.

Раніше лідери африканських країн наголосили на зацікавленості Африки в роботі з припинення війни через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші держави світу.

Вчора Reuters написало, що лідери африканських країн можуть запропонувати низку "заходів зі зміцнення довіри" під час своїх початкових зусиль із посередництва у війні між Росією та Україною.