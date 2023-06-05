Лідери країн Африки обговорили ініціативу щодо припинення війни Росії проти України

Президенти кількох країн Африки обговорили африканську ініціативу щодо посередництва у війні Росії проти України. Оскільки Африка зацікавлена у припиненні війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Єгипту .

У зустрічі взяли участь президент Єгипту Абдель Фаттах ес-Сісі, президент Коморських островів Азалі Ассумані, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Сенегалу Макі Салл, президент Уганди Йовері Мусевені та президент Замбії Хакаїнде Хічілема.

Лідери країн підкреслили зацікавленість Африки в роботі з припинення конфлікту через його величезний негативний вплив на африканські країни та інші країни світу в таких життєво важливих секторах, як продовольча безпека, енергетика та міжнародні фінанси.

Крім того, вони наголосили на важливості підтримки стабільності та міжнародного миру.

Своєю чергою президент Єгипту заявив про прагнення Каїра до того, щоб африканська ініціатива сприяла врегулюванню російсько-українського конфлікту з огляду на широкі зв'язки між африканським континентом і обома країнами.

Він також наголосив на багатовимірному характері війни, який переступив географічні кордони і охопив різні регіони світу, особливо Африку, Близький Схід і країни, що розвиваються, які найбільше постраждали від наслідків кризи.

Президент Єгипту також додав, що Каїр докладе всіх зусиль, щоб зробити свій внесок у стримування кризи і подолання її політичних, гуманітарних та економічних наслідків. Він висловив сподівання, що внесок африканської ініціативи стане кроком на шляху до досягнення бажаного політичного врегулювання між конфліктуючими сторонами.

Прессекретар додав, що на зустрічі було досягнуто домовленості про продовження інтенсивної роботи з просування африканської ініціативи шляхом розроблення необхідних механізмів для заохочення позитивної участі російської та української сторін у найближчому майбутньому.

Мирні ініціативи

Раніше кілька країн, які нібито займають нейтральну позицію у війні РФ проти України, запропонували ініціативи мирного врегулювання. Це стосується Китаю, Бразилії та групи африканських країн. Більшість цих пропозицій включають пропозиції про компроміси з боку України.

Однак Україна відкидає такі пропозиції і наполягає на своїй власній формулі миру. Згідно з нею, російські війська повинні повністю покинути територію України, а також Захід повинен надати гарантії безпеки в радіаційній, ядерній, продовольчій та енергетичній сферах.