Зеленский встретился с африканской делегацией: Украине не нужны замороженные конфликты

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 июня, встретился с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Facebook.
"Все нации мира заслуживают того, чтобы жить свободно, без навязывания чужой воли военным или политическим путем. Но никто не может считать свои границы защищенными и безопасность людей гарантированной, пока Россия пытается сделать агрессию и кражу чужих земель глобальной нормой", - говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что прекращение российского террора и вывод всех их с территории Украины - это то, что способно остановить эту войну. По его словам, Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны, а нужен мир.
"Именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без всякого российского шантажа и обмана, мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки", - сказал президент Украины.
В состав делегации вошли:
16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об африканском "мирном плане", детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.
Ранее лидеры африканских стран отметили заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.
Вчера Reuters написало, что лидеры африканских стран могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" во время своих начальных усилий по посредничеству в войне между Россией и Украиной.
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