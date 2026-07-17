Зеленський зустрінеться з Умєровим на тлі перестановки в РНБО

Журналісти припустили, що Умєрова можуть призначити послом в США. Однак Литвин не підтвердив та не заперечив такі припущення.

"З Рустемом ще буде окрема розмова. А про послів можу ще раз повторити, що готуються зміни одразу не в одному посольстві", - сказав він.

За словами Литвина, перестановки в українських посольствах заплановані ближче до великої наради з послами, яка має відбутися у серпні цього року.

Як відомо РБК-Україна, в політичних кулуарах давно побутує думка, що Умєров міг би стати послом в США. Зазначимо, рівно рік тому Умєрова вже розглядали як кандидата на посла в США, але зрештою тоді послом призначили Ольгу Стефанішину, а Умєров пішов у РНБО та займався різними переговорними треками.

Перестановки у владі

Нагадаємо, цього тижня відбулося перезавантаження Кабінету міністрів. Уряд замість Юлії Свириденко очолив Сергій Корецький, а частина міністрів попереднього складу втратили посади.

Зокрема, посаду втратив і Михайло Федоров. Замість нього міністром оборони спочатку президент планував призначити тодішнього голову МВС Ігоря Клименка. Для цього посаду міністра внутрішніх справ віддали Івану Вигівському, який очолював Нацполіцію.

Однак такі перестановки викликали обурення у суспільстві та серед нардепів. Вчора неподалік від Офісу президента в Києві, а також в інших містах, відбулися акції протесту. На цьому тлі президент відмовився від першочергового задуму та визначив на посаду в.о. міністра оборони Євгенія Хмару, який до цього був в.о. голови СБУ.

Сьогодні ж Зеленський запропонував Клименку, який залишився без крісла в Кабміні, стати секретарем РНБО замість Умєрова. Відповідний указ вже готується.

Крім того, за даними РБК-Україна, президент пропонував Юлії Свириденко стати послом в США після відставки з Кабміну. Але вона на цю пропозицію поки не погодилася.