Зеленський зустрінеться з Навроцьким у Вільнюсі: ЗМІ дізнались дату

Зеленський та Навроцький разом із президентом Литви Гітанасом Науседою візьмуть участь у відзначенні 163-ї річниці Січневого повстання у Вільнюсі, а також обговорять важливі політичні питання, зокрема умови миру в Україні.

За словами Лешкевича, зустріч трьох президентів відбудеться, зокрема, під час меси у Вільнюському архікатедральному соборі.

Це, за його словами, є об’єднуючим елементом: спільна історія боротьби проти царської Росії сьогодні перегукується з боротьбою українців проти РФ. Саме ця історична паралель створює платформу для дискусій.

Речник додав, що президенти зустрічаються не лише для участі в урочистостях, а й для обговорення важливих політичних питань. За його словами, під час візиту "буде момент, коли президент Навроцький поговорить з президентом Зеленським".

На запитання, чи обговорюватимуть умови миру в Україні, Лешкевич наголосив, що вони мають бути визначені самими українцями, а не нав’язані.

"Президент Навроцький вважає, що умови миру мають бути розроблені шляхом переговорів, у яких бере участь президент США Дональд Трамп, але остаточні умови мають прийматися українцями", - зазначив речник.