Зеленський зустрінеться з лідерами низки країн Європи та НАТО у Брюсселі, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель. Там він зустрінеться з лідерами низки європейських країн та країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Reuters, Зеленський візьме участь у зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС у Брюсселі. Під час зустрічі планують обговорити підтримку України у війні з Росією.
Як пише видання, зустріч відбувається на тлі того, що європейські країни стикаються з можливістю того, що США змінять свій підхід до війни.
"Це не буде зустріч, на якій ухвалюватимуться конкретні рішення, а радше політична зустріч для обговорення найближчих тижнів і місяців", - повідомило джерело видання.
Організатором зустрічі виступив генсекретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться тоді, коли низка лідерів мають зустрітись на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі.
Нещодавно кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Зеленському створити контактну групу з Польщі, Франції, Британії та Німеччини.
За його словами, така група може зайнятися розробкою спільної позиції щодо завершення війни в Україні.
При цьому Зеленський заявив, що Україна вже організувала таку контактну групу. Перша зустріч пройде у грудні.
Згодом заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква розповів, що на першій зустрічі, зокрема, порушать питання гарантій безпеки для України до вступу до НАТО.
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