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Зеленский встретится с лидерами ряда стран Европы и НАТО в Брюсселе, - Reuters

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в следующую среду может посетить Брюссель. Там он встретится с лидерами ряда европейских стран и стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, Зеленский примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС в Брюсселе. Во время встречи планируют обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

Как пишет издание, встреча происходит на фоне того, что европейские страны сталкиваются с возможностью того, что США изменят свой подход к войне.

"Это не будет встреча, на которой будут приниматься конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения ближайших недель и месяцев", - сообщил источник издания.

Организатором встречи выступил генсекретарь НАТО Марк Рютте. Она состоится тогда, когда ряд лидеров должны встретиться на саммите ЕС-Западные Балканы в Брюсселе.

Новая Контактная группа

Недавно кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил Зеленскому создать контактную группу из Польши, Франции, Великобритании и Германии.

По его словам, такая группа может заняться разработкой общей позиции по завершению войны в Украине.

При этом Зеленский заявил, что Украина уже организовала такую контактную группу. Первая встреча пройдет в декабре.

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что на первой встрече, в частности, поднимут вопрос гарантий безопасности для Украины до вступления в НАТО.

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