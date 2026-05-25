Зеленский встретится с главами фракций Рады: источники РБК-Украина назвали топ-тему
Президент Владимир Зеленский во вторник, 26 мая, встретится с руководителями парламентских фракций перед заседанием Верховной Рады.
Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников.
По словам источников РБК-Украина, это, скорее всего, будут отдельные встречи с каждым руководителем фракции. Также президент встретится и с главами парламентских групп.
Одна из ожидаемых тем, как рассказали собеседники, голосование за важные законопроекты в Раде. В том числе - по евроинтеграции.
Как отметили источники, из-за встречи президента с главами фракций и групп завтрашнее заседание Рады начнется только в полдень.
Зеленский встретился со "Слугой народа"
Напомним, сегодня вечером президент встретился с фракцией "Слуга народа". Как рассказал глава фракции Давид Арахамия, нардепам озвучили топ-задачи государства на следующие 6 месяцев.
Кроме того, как РБК-Украина узнало от собственных источников, нардепы договорились с Зеленским, что такие встречи будут проходить регулярно. Но как часто - пока не известно.
В то же время, как отметили собеседники РБК-Украина, сегодняшняя встреча "существенно отличалась" от предыдущих. В положительную сторону.
Зеленский озвучил "Слуге народа" сроки финала "горячей фазы" войны
Как стало известно от нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, на заседании фракции Зеленский заявил, что "горячая фаза" войны может закончиться уже в ноябре. Но при условии, что Украина получит гарантии безопасности.
По словам источника РБК-Украина, для этого заявления Зеленского есть основания. В частности, в ноябре в США ожидаются выборы в Конгресс, на которых республиканцам будет сложно. Поэтому Белый дом будет "пытаться решить" войну России против Украины.