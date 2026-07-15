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Зеленський зустрінеться з Федоровим перед засіданням фракції СН з Корецьким

15:01 15.07.2026 Ср
2 хв
Президент назвав пріоритет для Міноборони та української армії
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Михайло Федоров (president.gov.ua)

Президент України сьогодні, 15 липня, зустрінеться з міністром оборони Михайлом Федоровим перед засіданням фракції "Слуга народу".

Про це Володимир Зеленський сказав журналістам, у відповідь на питання РБК-Україна.

Він назвав "пріоритетом" діалог між армією і Міністерством оборони, а також вирішення проблем ТЦК і закриття неба.

"І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій", - сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що велика сила України - єдність, і додав, що у нього з Міністерством оборони і ЗСУ має бути один погляд. Президент підкреслив, що вони мають вирішити всі ці питання.

"Ну і пріоритет також ОПК. ОПК наше направлений на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, в одному напрямку без будь-якої політики. В напрямку примушення Росії до закінчення війни, принаймні до припинення вогню", - зазначив Зеленський.

Що відомо про відставку Федорова

Нагадаємо, напередодні нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що одним із кандидатів на посаду міністра оборони замість Федорова розглядають нинішнього очільника МВС Ігоря Клименка.

Водночас кілька джерел РБК-Україна в різних гілках влади не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію про можливу відставку Федорова.

Раніше РБК-Україна також повідомляло про певні непорозуміння між Володимиром Зеленським і міністром оборони. За словами одних співрозмовників, їхні стосунки останнім часом охололи, тоді як інші джерела такі твердження заперечували.

Зазначимо, коментуючи нещодавні резонансні події за участю ТЦК у Львові, Зеленський наголосив, що Міністерство оборони має виконати всі взяті на себе зобов'язання щодо реформи мобілізаційної системи.

Водночас співрозмовники РБК-Україна у фракції "Слуга народу" зазначали, що можлива відставка Федорова може свідчити про посилення позицій генералітету в протистоянні з міністром.

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Володимир ЗеленськийМихайло ФедоровСлуга народа