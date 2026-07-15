Зеленский встретится с Федоровым перед заседанием фракции СН с Корецким

Он назвал "приоритетом" диалог между армией и Министерством обороны, а также решение проблем ТЦК и закрытие неба.

"И по этому у меня будут сегодня также разговоры с руководством нашей армии, а также с министром обороны Украины. Все это будет у меня до заседания фракций", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что большая сила Украины - единство, и добавил, что у него с Министерством обороны и ВСУ должен быть один взгляд. Президент подчеркнул, что они должны решить все эти вопросы.

"Ну и приоритет также ОПК. ОПК наш направлен на защиту нашего неба, и не только неба, мы этим занимаемся. Нам очень нужно быстро двигаться в одном направлении, в одном направлении без какой-либо политики. В направлении принуждения России к окончанию войны, по крайней мере, к прекращению огня", - отметил Зеленский.

Что известно об отставке Федорова

Напомним, накануне нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что одним из кандидатов на должность министра обороны вместо Федорова рассматривают нынешнего главу МВД Игоря Клименко.

В то же время несколько источников РБК-Украина в разных ветвях власти не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной отставке Федорова.

Ранее РБК-Украина также сообщало об определенных недоразумениях между Владимиром Зеленским и министром обороны. По словам одних собеседников, их отношения в последнее время остыли, в то время как другие источники такие утверждения отрицали.