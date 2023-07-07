Зеленський зустрінеться з Ердоганом після поїздки до Болгарії та Чехії: що обговорять

Так, як зазначає видання, Зеленський та Ердоган обговорять можливі розширення чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між Україною та Росією.



Відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі за підсумками візитів до Болгарії та Чехії.

Візити Зеленського до Чехії та Болгарії

Болгарія

6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Він провів кілька переговорів, зокрема з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим та президентом Руменом Радєвим. Після зустрічі Зеленського з прем'єром Болгарії було підписано Спільну декларацію з євроатлантичної інтеграції України, а також Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю країн в галузі енергетики. Пояснюючи місцевим журналістам причину свого візиту до Болгарії, Зеленський зазначив, що на цю зустріч його спонукав "дефіцит наступних речей".

Чехія

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, анонсував свій візит до Праги. Літак президента приземлився у Празі пізно увечері, 6 липня. Тут Зеленський провів зустріч із президентом Петром Павлом та прем'єр-міністром Петром Фіалою. Зокрема вже відомо, що Чехія допоможе Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16 та подарує штурмові гелікоптери. Крім того, від чеського уряду Київ отримає ще 100 тисяч великокаліберних боєприпасів.