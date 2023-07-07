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Зеленский встретится с Эрдоганом после поездки в Болгарию и Чехию: что обсудят

Фото: президент Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле в пятницу, 7 июля. Встреча состоится после его визита в Болгарию и Чехию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, как отмечает издание, Зеленский и Эрдоган обсудят возможные расширения черноморской зерновой инициативы и обмен пленными между Украиной и Россией.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле по итогам визитов в Болгарию и Чехию.

Визиты Зеленского в Чехию и Болгарию

Болгария

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии. Он провел несколько переговоров, в частности с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым. После встречи Зеленского с премьером Болгарии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины, а также Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран в области энергетики. Объясняя местным журналистам причину своего визита в Болгарию, Зеленский отметил, что на эту встречу его побудил "дефицит следующих вещей".

Чехия

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 июля, анонсировал свой визит в Прагу. Самолет президента приземлился в Праге поздно вечером, 6 июля. Здесь Зеленский провел встречу с президентом Петром Павлом и премьер-министром Петром Фиалой. В частности уже известно, что Чехия поможет Украине с обучением пилотов на истребителях F-16 и подарит штурмовые геликоптеры. Кроме того, от чешского правительства Киев получит еще 100 тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

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Владимир ЗеленскийЧехияБолгарияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган