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Потреба в зброї й не тільки. Зеленський назвав причину свого візиту до Болгарії

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Четвер 06 липня 2023 18:48
Потреба в зброї й не тільки. Зеленський назвав причину свого візиту до Болгарії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Потреба України в зброї та енергетична безпека стали головними причинами візиту президента Володимира Зеленського до Болгарії.

Про це розповів президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його зустріч з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ.

"Чому я тут? Через дефіцит наступних речей. Дефіцит відповідної зброї. Друге - дефіцит часу. У нас сьогодні були дуже важливі діалоги про енергетику та енергетичну безпеку. Ми пройшли зиму без світла. Часу немає і ми дуже хочемо, щоб ми вирішили ці питання і щоб у нас вийшло зробити ці сумісні проекти. Вони дуже важливі", - розповів президент.

Візит президента до Болгарії

Сьогодні, 6 червня, президент України прибув з офіційним візитом до Болгарії. Під час візиту лідер країни зустрівся з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим. Після перемовин, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України, а також Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво країн в галузі енергетики.

Зокрема в Болгарії Зеленський планує зустрітись зі своїм колегою Руменом Радевим.

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