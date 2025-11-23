Зеленський про зустріч у Женеві: план Трампа може врахувати критичні для нас елементи

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Він зазначив, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський зазначив, що українська делегація працює сьогодні в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та забезпечення тривалої безпеки.
"Уже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які ґрунтуються на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів президент.
Глава держави додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були справді ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують українці.
"Зрештою покласти край кровопролиттю та війні", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, цього тижня США представили новий мирний план щодо закінчення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів.
Згідно з документом, Україна повинна буде покинути Донбас, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і виконати низку інших умов. В обмін на це РФ поверне Києву невеликі окуповані частини інших областей, а в Херсонській і Запорізькій областях війська зупиняться на поточній лінії фронту.
Крім того, згідно з планом, Україні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.
Єврорада вчора виступила із заявою, що план США може стати основою для досягнення миру, однак документ потребує суттєвих доопрацювань. Була також інформація, що Європа вже направила до Вашингтона доопрацьований варіант.
Як відомо, президент США Дональд Трамп поставив Києву ультиматум: країна має погодитися на умови до 27 листопада. Однак учора глава Білого дому уточнив, що це ще не остаточна пропозиція і документ може коригуватися.
Повертаючись до слів Зеленського, зазначимо, що сьогодні у Швейцарії відбуваються обговорення американського плану за участю України, США та представників Європи. Сторони намагаються доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
Водночас за даними Reuters, остаточне узгодження плану буде на особистій зустрічі Зеленського і Трампа.
Детальніше про те, що відбувається в Женеві - читайте в матеріалі РБК-Україна.