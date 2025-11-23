Зеленський про зустріч у Женеві: план Трампа може врахувати критичні для нас елементи

Мирний план США

Нагадаємо, цього тижня США представили новий мирний план щодо закінчення війни в Україні. Він складається з 28 пунктів.

Згідно з документом, Україна повинна буде покинути Донбас, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і виконати низку інших умов. В обмін на це РФ поверне Києву невеликі окуповані частини інших областей, а в Херсонській і Запорізькій областях війська зупиняться на поточній лінії фронту.

Крім того, згідно з планом, Україні буде надано гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Єврорада вчора виступила із заявою, що план США може стати основою для досягнення миру, однак документ потребує суттєвих доопрацювань. Була також інформація, що Європа вже направила до Вашингтона доопрацьований варіант.

Як відомо, президент США Дональд Трамп поставив Києву ультиматум: країна має погодитися на умови до 27 листопада. Однак учора глава Білого дому уточнив, що це ще не остаточна пропозиція і документ може коригуватися.

Повертаючись до слів Зеленського, зазначимо, що сьогодні у Швейцарії відбуваються обговорення американського плану за участю України, США та представників Європи. Сторони намагаються доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Водночас за даними Reuters, остаточне узгодження плану буде на особистій зустрічі Зеленського і Трампа.

Детальніше про те, що відбувається в Женеві - читайте в матеріалі РБК-Україна.