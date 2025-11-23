Зеленский о встрече в Женеве: план Трампа может учесть критические для нас элементы

Мирный план США

Напомним, на этой неделе США представили новый мирный план по окончанию войны в Украине. Он состоит из 28 пунктов.

Согласно документу, Украина должна будет покинуть Донбасс, сократить численность ВСУ, отказаться от дальнобойного вооружения и выполнить ряд других условий. В обмен на это РФ вернет Киеву небольшое оккупированные части других областей, а в Херсонской и Запорожской областях войска остановятся на текущей линии фронта.

Кроме того, согласно плану, Украине будут предоставлены гарантии безопасности по аналогии НАТО.

Евросовет вчера выступил с заявлением, что план США может стать основой для достижения мира, однако документ требует существенных доработок. Была также информация, что Европа уже направила в Вашингтон доработанный вариант.

Как известно, президент США Дональд Трамп поставил Киеву ультиматум: страна должна согласиться на условия до 27 ноября. Однако вчера глава Белого дома уточнил, что это еще не окончательное предложение и документ может корректироваться.

Возвращаясь к словам Зеленского, отметим, что сегодня в Швейцарии проходят обсуждения американского плана с участием Украины, США и представителей Европы. Стороны пытаются доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

В то же время по данным Reuters, окончательное согласование плана будет на личной встрече Зеленского и Трампа.

Подробнее о том, что происходит в Женеве - читайте в материале РБК-Украина.