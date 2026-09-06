Зеленський про зустріч з Віткоффом і Кушнером: приїхали недарма

Деталі зустрічі

Глава держави підкреслив важливість візиту американських посадовців та зазначив, що сторони детально обговорили ключові питання порядку денного.

"Ви ж розумієте, що це все не просто так. Ми все обговорюємо", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що спецпредставники США "приїхали недарма", підтвердивши високу продуктивність проведених консультацій.