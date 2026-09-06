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Зеленський про зустріч з Віткоффом і Кушнером: приїхали недарма

21:50 06.09.2026 Нд
1 хв
Президент заінтригував підсумками перемовин
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента України)

Переговори спецпредставників США з українським керівництвом були змістовними та результативними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками перемовин зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомляє РБК-Україна.

Деталі зустрічі

Глава держави підкреслив важливість візиту американських посадовців та зазначив, що сторони детально обговорили ключові питання порядку денного.

"Ви ж розумієте, що це все не просто так. Ми все обговорюємо", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що спецпредставники США "приїхали недарма", підтвердивши високу продуктивність проведених консультацій.

Переговори з Віткоффом та Кушнером у Києві

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів окрему зустріч у форматі тет-а-тет з американськими спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За підсумками переговорів у Києві Україна, США та європейські країни домовилися продовжувати діалог для досягнення справедливого миру, а формат наступного раунду консультацій наразі узгоджується.

Водночас спецпредставник США Стів Віткофф заявив про прагнення Вашингтона до дипломатичного врегулювання та наголосив, що поступки будуть неминучими для обох сторін.

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