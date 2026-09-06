Віткофф зробив заяву про переговори Зеленського, Путіна і Трампа

Сполучені Штати прагнуть дипломатичного завершення війни в Україні та очікують на швидке оголошення тристоронніх переговорів.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф на пресконференції за підсумками переговорів у Києві, повідомляє РБК-Україна .

Пропозиції з Москви та думка Зеленського

Спецпредставник США зазначив, що американська делегація привезла до Києва важливі ідеї, які раніше обговорила під час візиту до Москви.

Також представники Вашингтона вже вислухали позицію президента України Володимира Зеленського щодо можливих тристоронніх переговорів за участі США, України та РФ.

"Ми почули пана Зеленського та його думку про тристоронні переговори. Надіємося, що про них скоро буде оголошено. Усі важливі ідеї, які ми обговорили в Москві, ми привезли сюди, до Києва", - підкреслив Віткофф.

Компроміси та роль Європи

За словами Віткоффа, команді США важливо діяти спільно з партнерами, тому в Києві також присутні представники Європи.

Він зауважив, що пошук дипломатичного рішення є складним завданням, яке вимагатиме поступок.

"Обидві сторони повинні будуть піти на компроміси. Мені здається, у нас є всі інструменти для цього. Звісно, вирішення таких завдань нелегке, але ми прагнемо до цього і маємо надію, що це приведе до успішного, мирного та дипломатичного рішення", - додав спецпредставник США.