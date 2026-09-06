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Віткофф зробив заяву про переговори Зеленського, Путіна і Трампа

21:00 06.09.2026 Нд
2 хв
Поступки неминучі для обох сторін
aimg Сергій Козачук
Віткофф зробив заяву про переговори Зеленського, Путіна і Трампа Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Влад Нестеров/РБК-Україна)
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Сполучені Штати прагнуть дипломатичного завершення війни в Україні та очікують на швидке оголошення тристоронніх переговорів.

Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф на пресконференції за підсумками переговорів у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Пропозиції з Москви та думка Зеленського

Спецпредставник США зазначив, що американська делегація привезла до Києва важливі ідеї, які раніше обговорила під час візиту до Москви.

Також представники Вашингтона вже вислухали позицію президента України Володимира Зеленського щодо можливих тристоронніх переговорів за участі США, України та РФ.

"Ми почули пана Зеленського та його думку про тристоронні переговори. Надіємося, що про них скоро буде оголошено. Усі важливі ідеї, які ми обговорили в Москві, ми привезли сюди, до Києва", - підкреслив Віткофф.

Компроміси та роль Європи

За словами Віткоффа, команді США важливо діяти спільно з партнерами, тому в Києві також присутні представники Європи.

Він зауважив, що пошук дипломатичного рішення є складним завданням, яке вимагатиме поступок.

"Обидві сторони повинні будуть піти на компроміси. Мені здається, у нас є всі інструменти для цього. Звісно, вирішення таких завдань нелегке, але ми прагнемо до цього і маємо надію, що це приведе до успішного, мирного та дипломатичного рішення", - додав спецпредставник США.

Ситуація на фронті та майбутнє Донбасу

Нагадаємо, що під час переговорів із представниками США у Києві 6 вересня українська сторона порушила питання Донбасу.

У Києві переконані, що наразі воно залишається ключовим у всій війні, а сильна позиція України на полі бою є вирішальною для досягнення справедливого миру.

Крім того, за підсумками трьох раундів перемовин стало відомо, що війна може тривати і взимку.

З огляду на це Україна обговорила з партнерами додаткову підтримку в зимовий період, а також конкретні кроки щодо гарантій безпеки та наближення завершення бойових дій.

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