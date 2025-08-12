Зеленський про зустріч Трампа і Путіна: без нас нічого про Україну вони прийняти не можуть

Він зазначив, що переговори Трампа і Путіна є важливими в будь-якому разі. Але говорити про Україну без України - неможливо, і ніхто такий формат не прийме.

"Тому розмова президента США і Путіна, безумовно, може бути важливою для їхнього двостороннього треку. Але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть", - наголосив Зеленський.

Голова української держави висловив сподівання, що Трамп усвідомлює цей принцип.

Також Зеленський упевнений, що в майбутньому відбудеться його зустріч із Путіним і Трампом. Оскільки, якщо є бажання завершити війну, то такий саміт необхідний.

"(Будемо - ред.) стояти на своїй правді, робити все, щоб ця війна закінчилася. І є речі, які є в тебе в серці, є речі, які є в тебе в Конституції", - додав він.