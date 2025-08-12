Зеленский о встрече Трампа и Путина: без нас ничего об Украине они принять не могут

Он отметил, что переговоры Трампа и Путина являются важными в любом случае. Но говорить об Украине без Украины - невозможно, и никто такой формат не примет.

"Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства выразил надежду, что Трамп осознает этот принцип.

Также Зеленский уверен, что в будущем пройдет его встреча с Путиным и Трампом. Поскольку, если есть желание завершить войну, то такой саммит необходим.

"(Будем - ред.) стоять на своей правде, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции", - добавил он.