Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Зеленский о встрече Трампа и Путина: без нас ничего об Украине они принять не могут

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не смогут принять каких-либо решений об Украине во время встречи на Аляске. Без участия Киева это невозможно.

Об этом во время Украинского молодежного форума "Молодежь Здесь!" заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что переговоры Трампа и Путина являются важными в любом случае. Но говорить об Украине без Украины - невозможно, и никто такой формат не примет. 

"Поэтому разговор президента США и Путина, безусловно, может быть важным для их двустороннего трека. Но ничего об Украине без нас они принять не могут", - подчеркнул Зеленский. 

Глава украинского государства выразил надежду, что Трамп осознает этот принцип. 

Также Зеленский уверен, что в будущем пройдет его встреча с Путиным и Трампом. Поскольку, если есть желание завершить войну, то такой саммит необходим. 

"(Будем - ред.) стоять на своей правде, делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции", - добавил он. 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина должна состояться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Сам американский лидер уже рассказал, что планирует просить Путина завершить войну против Украины.

Также Трамп пообещал, что он не будет заключать с Путиным мирную сделку по Украине, поскольку это должны сделать Киев и Москва.

