Зеленський про зустріч з США в Джидді: зробимо все, щоб інтереси України були враховані

Україна розраховує, що переговори з США в Саудівській Аравії будуть результативними. А українські інтереси - врахованими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.
"Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже. Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно", - наголосив президент.
Як вже раніше розповідав Зеленський, українську делегацію будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.
Цього разу у відеозверненні він додав, що на переговори також поїдуть ще кілька представників дипломатичного корпусу України, але не уточнив, хто саме.
Переговори між українською та американською делегаціями відбудуться в Джидді у вівторок, 11 березня. Переговорам буде передувати візит Зеленського в Саудівську Аравію, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.
Американську делегацію на переговорах в Джидді будуть представляти спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.
В українському МЗС розповідали, що порядку денному зустрічі в Джидді будуть двосторонні відносини, стратегічне партнерство, його подальший розвиток та шлях до миру в Україні. Зустріч також буде хорошою можливість обговорити пропозицію Зеленського про встановлення перемир'я з РФ у повітрі та на морі.
Детальніше про майбутні переговори України та США - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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