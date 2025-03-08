Зеленский о встрече с США в Джидде: сделаем все, чтобы интересы Украины были учтены

Украина рассчитывает, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут результативными. А украинские интересы - учтенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении.
"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно", - подчеркнул президент.
Как уже ранее рассказывал Зеленский, украинскую делегацию будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
На этот раз в видеообращении он добавил, что на переговоры также поедут еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, но не уточнил, кто именно.
Переговоры между украинской и американской делегациями состоятся в Джидде во вторник, 11 марта. Переговорам будет предшествовать визит Зеленского в Саудовскую Аравию, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.
Американскую делегацию на переговорах в Джидде будут представлять спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.
В украинском МИД рассказывали, что повестке дня встречи в Джидде будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру в Украине. Встреча также будет хорошей возможностью обсудить предложение Зеленского об установлении перемирия с РФ в воздухе и на море.
Подробнее о предстоящих переговорах Украины и США - читайте в материале РБК-Украина.
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