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Зеленский о встрече с США в Джидде: сделаем все, чтобы интересы Украины были учтены

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина рассчитывает, что переговоры с США в Саудовской Аравии будут результативными. А украинские интересы - учтенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении.

"Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены - учтены так, как нужно", - подчеркнул президент.

Как уже ранее рассказывал Зеленский, украинскую делегацию будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

На этот раз в видеообращении он добавил, что на переговоры также поедут еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, но не уточнил, кто именно.

Переговоры Украины и США

Переговоры между украинской и американской делегациями состоятся в Джидде во вторник, 11 марта. Переговорам будет предшествовать визит Зеленского в Саудовскую Аравию, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.

Американскую делегацию на переговорах в Джидде будут представлять спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.

В украинском МИД рассказывали, что повестке дня встречи в Джидде будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру в Украине. Встреча также будет хорошей возможностью обсудить предложение Зеленского об установлении перемирия с РФ в воздухе и на море.

Подробнее о предстоящих переговорах Украины и США - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиСаудовская Аравия