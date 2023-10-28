Зеленський про зустріч в Мальті: потрібен спільний план реалізації формули миру

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі щодо української формули миру на рівні радників і спеціальних представників, що відбувається на Мальті, заявив, що потрібно об'єднатися для створення спільного плану її реалізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Торік я запропонував формулу миру для світу. 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН, на сенсах і змісті схвалених світом резолюцій Генеральної асамблеї ООН", - сказав президент.

За його словами, за рік, що минає, українська формула миру поступово стає глобальною, бо її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею.

"Ця Формула справді стала спільною", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що українська формула миру може надалі стати універсальною, навіть попри те, що всі війни різні.

"Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру - на рівень лідерів, - затвердити й реалізувати", - наголосив президент.

Мирний саміт

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, на Мальті стартував третій мирний саміт щодо України. Деталі зустрічі РБК-Україна зібрало в матеріалі.

Що відомо про третій мирний саміт

На Мальті сьогодні та завтра відбудеться третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді. Тоді Україні вдалося залучити не лише прямих партнерів та союзників, а й представників Глобального півдня, які займають нейтральну позицію щодо війни.

Зауважимо, що цього разу Китай не бере участі у мирному саміті. За даними ЗМІ, відсутність Пекіна розчарувала українське керівництво.

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