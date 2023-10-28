ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Мальті стартував третій мирний саміт щодо України: що на порядку денному

Мальта, Субота 28 жовтня 2023 10:45
UA EN RU
На Мальті стартував третій мирний саміт щодо України: що на порядку денному Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Третій мирний саміт щодо України стартував сьогодні, 28 жовтня, на Мальті. На ньому присутні представники понад 65 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

У саміті беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня.

За словами Єрмака, на третьому саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", - додав керівник ОП.

Що відомо про третій мирний саміт

На Мальті сьогодні та завтра відбудеться третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді. Тоді Україні вдалося залучити не лише прямих партнерів та союзників, а й представників Глобального півдня, які займають нейтральну позицію щодо війни.

Цього разу Китай не бере участі у мирному саміті. За даними ЗМІ, відсутність Пекіна розчарувала українське керівництво.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Офіс президента Війна в Україні Мальта
NEWS
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ