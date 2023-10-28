На Мальті стартував третій мирний саміт щодо України: що на порядку денному

Третій мирний саміт щодо України стартував сьогодні, 28 жовтня, на Мальті. На ньому присутні представники понад 65 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

У саміті беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки. Цього разу присутні представники Заходу та Глобального півдня.

За словами Єрмака, на третьому саміті будуть презентовані та обговорені плани реалізації 5 пунктів української формули миру: ядерна, енергетична, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", - додав керівник ОП.

Що відомо про третій мирний саміт

На Мальті сьогодні та завтра відбудеться третя зустріч щодо української формули миру. Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді. Тоді Україні вдалося залучити не лише прямих партнерів та союзників, а й представників Глобального півдня, які займають нейтральну позицію щодо війни.

Цього разу Китай не бере участі у мирному саміті. За даними ЗМІ, відсутність Пекіна розчарувала українське керівництво.

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