Зеленский о встрече в Мальте: нужен общий план реализации формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи по украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей, которая проходит на Мальте, заявил, что нужно объединиться для создания совместного плана ее реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"В прошлом году я предложил формулу мира для мира. 10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии России против Украины и основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной ассамблеи ООН", - сказал президент.

По его словам, за прошедший год украинская формула мира постепенно становится глобальной, потому что ее поддержали или по крайней мере проявили действенную заинтересованность в работе с ней.

"Эта Формула действительно стала общей", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинская формула мира может в дальнейшем стать универсальной, даже несмотря на то, что все войны разные.

"Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой общий план действий должен подготовить в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира - на уровень лидеров, - утвердить и реализовать", - подчеркнул президент.

Мирный саммит

Напомним, сегодня, 28 октября, на Мальте стартовал третий мирный саммит по Украине. Детали встречи РБК-Украина собрало в материале.

Что известно о третьем мирном саммите

На Мальте сегодня и завтра состоится третья встреча по украинской формуле мира. Главная цель для Украины, по словам главы ОП Андрея Ермака, - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана президента Владимира Зеленского.

Две предыдущие встречи прошли в Копенгагене и Джидде. Тогда Украине удалось привлечь не только прямых партнеров и союзников, но и представителей Глобального юга, занимающих нейтральную позицию по отношению к войне.

Заметим, что в этот раз Китай не участвует в мирном саммите. По данным СМИ, отсутствие Пекина разочаровало украинское руководство.

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