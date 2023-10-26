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Китай має намір пропустити мирний саміт щодо України на Мальті, - Bloomberg

Четвер 26 жовтня 2023 22:24
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Китай має намір пропустити мирний саміт щодо України на Мальті, - Bloomberg Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай, як очікується, не візьме участі у зустрічі радників з національної безпеки щодо України на Мальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, знайомих із цим питанням, до списку учасників зустрічі входять країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія і Туреччина. Очікується, що деякі країни, такі як Бразилія і Чилі, візьмуть участь у конференції в режимі онлайн.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проєкту міцного і справедливого світу", - ідеться в матеріалі.

За словами співрозмовників видання, Україна має намір провести саміт наприкінці цього року, і участь Пекіна в ньому має вирішальне значення для цих зусиль, оскільки Китай є однією з небагатьох країн, що мають певний вплив на російського диктатора Володимира Путіна.

Мирний саміт на Мальті

На Мальті 28 та 29 жовтня відбудеться вже третя зустріч за формулою світу на рівні радників глав держав. Планується, що у ній братимуть участь країни Глобального Півдня.

Головна мета для України, за словами голови ОП Андрія Єрмака, - заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану президента Володимира Зеленського.

Дві попередні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді.

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