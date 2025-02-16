Зеленський про зустріч із Трампом: дати немає, команди працюватимуть над цим

Переговори щодо закінчення війни в Україні

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із представниками адміністрації Дональда Трампа.

Зокрема, Кіт Келлог заявив про намір залучити сторони до врегулювання війни впродовж 180 днів.

Він також натякнув, що Європа не буде присутня за столом переговорів, що обурило європейських союзників.

Також Келлог озвучив поступки, на які має піти Росія для закінчення війни.

Тим часом Зеленський не виключив переговорів про закінчення війни без участі української сторони. Однак для цього слід дотриматися низки умов.

Також президент заявив, що за нинішніх умов Україна не отримає "дуже хорошу мирну угоду".

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