Україна не отримає "дуже хорошу" мирну угоду в нинішніх умовах, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ні ані Україна, ані Росія гра отримують "дуже хорошу" мирну угоду щодо завершення війни в нинішніх умовах. Водночас попри можливу відсутність ідеальних домовленостей, головним є повернення мирного життя.

"Ні, за таких обставин у нас не буде вигідної угоди, і для Путіна теж не буде вигідно, бо він не може нас перемогти, а ми не можемо перемогти його. Тому це не буде вигідна угода для нас обох. Але може бути щось важливіше. Мир. Можливо, не найкращий, але мирні люди. Це те, чого ми справді хочемо. Це набагато важливіше за будь-які вигідні угоди. Я так вважаю", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що "ми не можемо віддати всі вигоди" російському диктатору Володимиру Путіну і грати за його правилами. Тому для українського президента важливо, або президент США Дональд Трамп був на боці України.

"І важливо, щоб Путін знав: це не гра, треба йому сказати, що ми мусимо говорити з ним, домовлятися, бо він ворог, він сильний, тому ми маємо говорити, щоб зупинити війну", - сказав президент.

При цьому Зеленський додав, що Путін має знати, що він ворог людства і "що ми проти його дій". Зокрема, окупації та погляду на життя.

Президент України наголосив, що люди і лідери мають розуміти, до ніхто не може вбивати, окупувати, і починати війни чи конфлікти.