Зеленский о встрече с Трампом: даты нет, команды будут работать над этим

По словам главы государства, вероятнее всего, встреча произойдет после визита в Украину спецпосланника США по вопросам Украины и России Кита Келлога.

"Я думаю, что теперь после того, как вице-президент (после встречи с Джей Ди Вэнсом 14 февраля в Мюнхене, - ред.), и после того, как генерал Келлог приедет в Украину… я думаю он получит больше информации для президента Трампа. Им нужно время, чтобы получить эту информацию, поработать с ней, а затем подумать и быть готовыми, и тогда мы встретимся. Что-то вроде этого", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что команды лидеров позже займутся подготовкой встречи.