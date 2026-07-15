Зеленський зробив заяву про зміну послів, зокрема в США

Зеленський анонсував кадрові зміни у посольствах

Очільник держави заявив, що незабаром у низці посольств пройдуть кадрові зміни дипломатів високого рангу.

Зеленський прояснив питання щодо заміни послів у США та інших країнах.

"Що стосується дипкорпусу, я б не відповідав би виключно про посольство у Сполучених Штатах Америки. Там є свої висновки. Безумовно, диму без вогню не буває. Але у нас є кілька посольств", - уточнив він.

Коли вирішиться питання

Президент заявив: це буде вирішуватися разом із першим заступником керівника ОП Сергієм Кислицею і з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Зеленський уточнив, що "кінцевого варіанту поки що немає". А коли рішення будуть ухвалені - про це оголосять.

Нагадаємо, що за інформацією джерела, Зеленський запропонував Юлії Свириденко стати Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах. Втім Свириденко цю пропозицію наразі не прийняла.