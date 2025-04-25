Зеленський зробив заяву після слів Трампа про Крим і НАТО

Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території російськими, і ця позиція є незмінною. А вступ країни до НАТО залежить від підтримки всіх членів Альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заяви під час покладання квітів біля зруйнованого ударом РФ будинку у Святошинському районі Києва.

"Не хотів би зараз коментувати дуже детально саме заяву президента США. Наша позиція незмінна - тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території - тимчасово окуповані, вони всі належать Україні й українському народу. Україна не буде юридично визнавати будь-які тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

За його словами, це абсолютно справедлива позиція, вона законна з точки зору Конституції та міжнародного права.

"І більшість світу підтримує нас в цьому. Навіть ті країни, які постійно балансують між нами та Росією, навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим", - зазначив президент.

Він додав, що українська команда висловила свої позиції в Лондоні разом з європейськими колегами.

"Мені здається, що зараз все там виважено і зрозуміло, наша позиція щодо НАТО. Вона поки, на жаль, від нас не залежить, а залежить від союзницької підтримки. Якщо є підтримка від всіх членів НАТО, тоді можна переходити до кроку, з чим погоджуються чи не погоджуються партнери", - сказав Зеленський.

На думку президента, на сьогодні "ми повинні бути прагматичними та розуміти, що є гарантії безпеки, які Україна потребує".

Він розповів, що є питання, які обговорювалися в Лондоні щодо гарантій безпеки від США. І Україна дуже хоче, щоб вони були дуже сильними, як мінімум як між США та Ізраїлем.

"Так само як і ми очікуємо контингенту від наших європейських колег. Навіть там, де європейські війська, ми говоримо про бекстоп США. Для нас бекстоп - це не обов'язково "чоботи на землі" в Україні. Я знаю, що не дуже позитивно дивляться на це США, тому ми говоримо про роботу розвідок, ми говоримо про кіберзахист, про системи ППО Patriot, і для нас це дуже важливо", - зазначив Зеленський.