Зеленский сделал заявление после слов Трампа о Крыме и НАТО
Украина не будет юридически признавать любые временно оккупированные территории российскими, и эта позиция неизменна. А вступление страны в НАТО зависит от поддержки всех членов Альянса.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время возложения цветов возле разрушенного ударом РФ дома в Святошинском районе Киева.
"Не хотел бы сейчас комментировать очень подробно именно заявление президента США. Наша позиция неизменна - только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории - временно оккупированы, они все принадлежат Украине и украинскому народу. Украина не будет юридически признавать любые временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.
По его словам, это абсолютно справедливая позиция, она законна с точки зрения Конституции и международного права.
"И большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые постоянно балансируют между нами и Россией, даже они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", - отметил президент.
Он добавил, что украинская команда выразила свои позиции в Лондоне вместе с европейскими коллегами.
"Мне кажется, что сейчас все там взвешенно и понятно, наша позиция по НАТО. Она пока, к сожалению, от нас не зависит, а зависит от союзнической поддержки. Если есть поддержка от всех членов НАТО, тогда можно переходить к шагу, с чем соглашаются или не соглашаются партнеры", - сказал Зеленский.
По мнению президента, на сегодня "мы должны быть прагматичными и понимать, что есть гарантии безопасности, в которых Украина нуждается".
Он рассказал, что есть вопросы, которые обсуждались в Лондоне относительно гарантий безопасности от США. И Украина очень хочет, чтобы они были очень сильными, как минимум как между США и Израилем.
"Так же как и мы ожидаем контингента от наших европейских коллег. Даже там, где европейские войска, мы говорим о бэкстопе США. Для нас бэкстоп - это не обязательно "сапоги на земле" в Украине. Я знаю, что не очень положительно смотрят на это США, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, о системах ПВО Patriot, и для нас это очень важно", - отметил Зеленский.
Заявление Трампа о Крыме и НАТО
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский это понимает.
Также Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.
"Я не думаю, что они (Украина, - ред.) когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было - с самого первого дня, я думаю, что это было, я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО", - сказал он.
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