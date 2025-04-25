Зеленский сделал заявление после слов Трампа о Крыме и НАТО

Украина не будет юридически признавать любые временно оккупированные территории российскими, и эта позиция неизменна. А вступление страны в НАТО зависит от поддержки всех членов Альянса.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время возложения цветов возле разрушенного ударом РФ дома в Святошинском районе Киева.

"Не хотел бы сейчас комментировать очень подробно именно заявление президента США. Наша позиция неизменна - только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины говорит, что все временно оккупированные территории - временно оккупированы, они все принадлежат Украине и украинскому народу. Украина не будет юридически признавать любые временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

По его словам, это абсолютно справедливая позиция, она законна с точки зрения Конституции и международного права.

"И большинство мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые постоянно балансируют между нами и Россией, даже они признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", - отметил президент.

Он добавил, что украинская команда выразила свои позиции в Лондоне вместе с европейскими коллегами.

"Мне кажется, что сейчас все там взвешенно и понятно, наша позиция по НАТО. Она пока, к сожалению, от нас не зависит, а зависит от союзнической поддержки. Если есть поддержка от всех членов НАТО, тогда можно переходить к шагу, с чем соглашаются или не соглашаются партнеры", - сказал Зеленский.

По мнению президента, на сегодня "мы должны быть прагматичными и понимать, что есть гарантии безопасности, в которых Украина нуждается".

Он рассказал, что есть вопросы, которые обсуждались в Лондоне относительно гарантий безопасности от США. И Украина очень хочет, чтобы они были очень сильными, как минимум как между США и Израилем.

"Так же как и мы ожидаем контингента от наших европейских коллег. Даже там, где европейские войска, мы говорим о бэкстопе США. Для нас бэкстоп - это не обязательно "сапоги на земле" в Украине. Я знаю, что не очень положительно смотрят на это США, поэтому мы говорим о работе разведок, мы говорим о киберзащите, о системах ПВО Patriot, и для нас это очень важно", - отметил Зеленский.