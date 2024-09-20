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Зеленський зробив заяву перед зустріччю з Трампом

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський очікує на зустріч з кандидатом у президенти США Дональд Трампом. Глава держави хоче зрозуміти позицію Трампа щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"І авжеж я буду спілкуватися, якщо буде в нас зустріч. Думаю, що буде. Щодо Дональда Трампа авжеж я хочу зрозуміти, як він це бачить", - сказав президент.

Варто додати, що наступного тижня Володимир Зеленський поїде до США. Він візьме участь у Генеральній Асамблеї ООН. Також глава держави представить президенту США Джо Байдену план перемоги України.

Крім того, планується, що Зеленський зустрінеться з кандидатами у президенти США республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Їм також  представлять план перемоги.

 

Ставлення Трампа до війни

Нагадаємо, що Дональд Трамп неодноразово закликав зменшити допомогу Україні. Також він пропонував надавати військову допомогу у кредит, а не у вигляді "подарунка".

Трамп стверджує, що нібито зможе швидко закінчити війну в Україну, а також заявляв, що йому вдасться це зробити до можливого повернення до Білого дому. Також республіканець заявляв, що готує свій план для України.

На нещодавніх дебатах Трамп уникнув відповіді на питання про перемогу України, але заявив, що нібито хоче закінчення війни.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні