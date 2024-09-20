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Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает встречи с кандидатом в президенты США Дональд Трампом. Глава государства хочет понять позицию Трампа по окончанию войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"И конечно я буду общаться, если будет у нас встреча. Думаю, что будет. Что касается Дональда Трампа, конечно, я хочу понять, как он это видит", - сказал президент.

Следует добавить, что на следующей неделе Владимир Зеленский поедет в США. Он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Также глава государства представит президенту США Джо Байдену план победы Украины.

Кроме того, планируется, что Зеленский встретится с кандидатами в президенты США республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Им также представят план победы.

 

Отношение Трампа к войне

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно призывал уменьшить помощь Украине. Также он предлагал оказывать военную помощь в кредит, а не в виде "подарка".

Трамп утверждает, что якобы сможет быстро закончить войну в Украине, а также заявлял, что ему удастся сделать это до возможного возвращения в Белый дом. Также республиканец заявлял, что готовит свой план для Украины.

На недавних дебатах Трамп ушел от ответа на вопрос о победе Украины, но заявил, что якобы хочет окончания войны.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине