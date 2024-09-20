Зеленский сделал заявление перед встречей с Трампом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"И конечно я буду общаться, если будет у нас встреча. Думаю, что будет. Что касается Дональда Трампа, конечно, я хочу понять, как он это видит", - сказал президент.

Следует добавить, что на следующей неделе Владимир Зеленский поедет в США. Он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. Также глава государства представит президенту США Джо Байдену план победы Украины.

Кроме того, планируется, что Зеленский встретится с кандидатами в президенты США республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Им также представят план победы.