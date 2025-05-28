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Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні: що йому кажуть військові

Фото: президент України Володимир Зеленський (пресслужба Офісу президента)
Автор: Марія Кучерявець, Мілан Лєліч

Темпи мобілізації в Україні є незмінними. Вони залишаються такими, які були й пів року тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами, яка відбулась 27 травня.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.

Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатова, що вони "рухаються у своєму плані".

Також Зеленський зробив заяву і що стосується поставок озброєння в Україну. 

"Вони йдуть. Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси", - сказав президент. 

За його словами, це стосується і артилерійських снарядів і ППО, різних речей, але на все це потрібні фінанси.

"Бюджет у вас один, і ви плануєте одне. Потім, коли розумієте, що допомога може зменшуватись, що це безкоштовна допомога, що вона зменшується, а у війни апетит не зменшується - війна ось така, яка є, - і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо", - додав він. 

Мобілізація в Україні

 

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, в Україні триває загальна мобілізація. Цей правовий режим було продовжено щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Під мобілізацію підпадають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак є і вийнятки. Зокрема молодші за віком можуть долучитися до лав ЗСУ добровільно. Або ж підписати спеціальний контракт для молоді 18-24 років.

Як пояснював в одному з інтерв'ю у квітні головком Олександр Сирський, цифри щодо мобілізації є конфіденційними.

Втім, раніше, у січні поточного року, президент говорив, що чисельність Сил оборони України становить 880 тисяч осіб.

При цьому російське угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, станом на січень налічувало 603 тисячі військових, а станом на квітень - це було вже 623 тисячі.

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Володимир ЗеленськийПрезидентВійна в УкраїніМобілізація в Україні