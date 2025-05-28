Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине: что ему говорят военные

Темпы мобилизации в Украине являются неизменными. Они остаются такими, какие были и полгода назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, которая состоялась 27 мая.
"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают", - сказал глава государства.
Президент рассказал, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова на Ставке и командующего Сухопутных войск Михаила Драпатова, что они "движутся в своем плане".
Также Зеленский сделал заявление и что касается поставок вооружения в Украину.
"Они идут. Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Минобороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институции. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы", - сказал президент.
По его словам, это касается и артиллерийских снарядов и ПВО, разных вещей, но на все это нужны финансы.
"Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Потом, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается - война вот такая, какая есть, - и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно", - добавил он.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Этот правовой режим был продлен как минимум до 6 августа 2025 года.
Под мобилизацию подпадают военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако есть и исключения. В частности младшие по возрасту могут вступить в ряды ВСУ добровольно. Или же подписать специальный контракт для молодежи 18-24 лет.
Как объяснял в одном из интервью в апреле главком Александр Сырский, цифры по мобилизации являются конфиденциальными.
Впрочем, ранее, в январе текущего года, президент говорил, что численность Сил обороны Украины составляет 880 тысяч человек.
При этом российская группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, по состоянию на январь насчитывала 603 тысячи военных, а по состоянию на апрель - это было уже 623 тысячи.
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