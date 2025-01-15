"Захищають усю територію". Зеленський назвав чисельність української армії

На сьогодні чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Російських окупантів близько 600 тисяч, але через те, що Сили оборони захищають усю країну, на деяких ділянках фронту противник має чисельну перевагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського з польським прем'єром Дональдом Туском.

Зазначимо, заяву про кількість військових Зеленський зробив, відповідаючи на питання про можливе введення іноземного контингенту в Україну. За його словами, це розглядають у межах "програми майбутнього" щодо розташування сил і засобів.

"Чому? Як би там не було, і навіть після війни ми повинні розуміти, з ким ми маємо справу. Ви знаєте, сьогодні 600 тисяч (трохи плюс) російського контингенту на території нашої держави. Може і трохи мінус, залежно як сьогодні наші хлопці попрацювали. Що стосується української армії, сьогодні вона становить 880 тисяч. Але 880 тисяч захищають усю територію. Російські війська зосереджені в деяких напрямках", - сказав Зеленський.

З цієї причини на деяких ділянках у росіян є кількісна перевага. Президент підкреслив, що Україна підтримує ініціативу з іноземним контингентом, але, по-перше, треба розуміти, яким він може бути, і, по-друге, якою буде армія України.

"Це дуже велика армія. Тому ігри з меседжами про скорочення і т.д. - ми сьогодні не граємо в це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це теж серйозна, а на сьогодні - єдина гарантія безпеки. Плюс допомога, плюс зброя наших партнерів. Тому як зберегти велику армію - це також частина цих домовленостей", - додав Зеленський.

Що було відомо раніше

Президент Зеленський не вперше називає цифру 880 українських військових. Рік тому він заявив про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія... Сказати точно цифру не можу", - говорив він.

Чисельність окупаційних військ станом на листопад 2024 року оцінювало джерело РБК-Україна в Генштабі. За його словами, російське угруповання налічувало до 575 тисяч.

Під кінець року представник ГУР Андрій Юсов говорив, що вороже угруповання в Україні має стійку чисельність у приблизно 600 тисяч.