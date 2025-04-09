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Сирський: Росія має мобілізаційний ресурс у 20 мільйонів осіб

Середа 09 квітня 2025 14:52
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Сирський: Росія має мобілізаційний ресурс у 20 мільйонів осіб Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Мобілізаційний ресурс Росії складає 20 мільйонів осіб, з яких 5 мільйонів мають військовий досвід. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів за ситуацію на фронті.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LB.ua.

Олександр Сирський, заявив, що фронт в Україні постійно збільшується.

За його словами, наступальні дії противника в Курській операції та в Харківській області, зокрема у Вовчанську, призвели до розширення фронту на 200 км.

Водночас Сирський зазначив, що за період з початку агресії Росія збільшила своє угруповання в Україні в п'ять разів.

"Щомісяця Росія збільшує кількість своїх військових на 8-9 тисяч, що за рік становить 120-130 тисяч осіб. На 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, що бере участь у бойових діях в Україні, налічуватиме 603 тисячі осіб, на сьогодні вже 623 тисячі", -сказав головнокомандувач.

Олександр Сирський підкреслив, що Росія активно стимулює своїх солдатів фінансовими виплатами.

"Тільки за підписання контракту їм платять 20-40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисяч доларів", - зазначив він, додаючи, що таким чином Росія активно заохочує своїх військових і мобілізує нові сили.

"Тобто вони людей закидають грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити цього не можемо", - додав він.

За словами Сирського, мобілізаційний ресурс Росії складає близько 5 мільйонів осіб, які пройшли військову службу та підготовку. Загалом мобілізаційний потенціал країни сягає 20 мільйонів осіб.

В умовах такої загрози, Сирський наголосив, що Україні необхідно здійснювати мобілізацію та переведення військових сил для протистояння агресії Росії.

Нагадаємо, що українське військове командування спостерігає за підготовкою російської армії до активізації боїв на кількох напрямках.

За словами керівника ОП Павла Поліси, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. Це є еквівалентом приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

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