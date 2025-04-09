Сирський: Росія має мобілізаційний ресурс у 20 мільйонів осіб

Мобілізаційний ресурс Росії складає 20 мільйонів осіб, з яких 5 мільйонів мають військовий досвід. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів за ситуацію на фронті.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LB.ua .

Олександр Сирський, заявив, що фронт в Україні постійно збільшується.

За його словами, наступальні дії противника в Курській операції та в Харківській області, зокрема у Вовчанську, призвели до розширення фронту на 200 км.

Водночас Сирський зазначив, що за період з початку агресії Росія збільшила своє угруповання в Україні в п'ять разів.

"Щомісяця Росія збільшує кількість своїх військових на 8-9 тисяч, що за рік становить 120-130 тисяч осіб. На 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, що бере участь у бойових діях в Україні, налічуватиме 603 тисячі осіб, на сьогодні вже 623 тисячі", -сказав головнокомандувач.

Олександр Сирський підкреслив, що Росія активно стимулює своїх солдатів фінансовими виплатами.

"Тільки за підписання контракту їм платять 20-40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисяч доларів", - зазначив він, додаючи, що таким чином Росія активно заохочує своїх військових і мобілізує нові сили.

"Тобто вони людей закидають грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити цього не можемо", - додав він.

За словами Сирського, мобілізаційний ресурс Росії складає близько 5 мільйонів осіб, які пройшли військову службу та підготовку. Загалом мобілізаційний потенціал країни сягає 20 мільйонів осіб.

В умовах такої загрози, Сирський наголосив, що Україні необхідно здійснювати мобілізацію та переведення військових сил для протистояння агресії Росії.