Зеленський зробив заяву після зірваних перемовин з Трампом

Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після суперечки з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. За його словами, Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і "ми працюємо саме для цього".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у соцмережі Х.
"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", - написав Зеленський.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також висловився про візит до США.
"Безпека - це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар", - написав він у Telegram.
Єрмак наголосив, що Зеленський бореться за Україну та кожного, хто захищає справедливий та довготривалий мир.
"Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка. Ми вдячні тим, хто поруч. Тим, хто розуміє, що Україна - це не просто точка на карті. Це Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла. Ми дуже дякуємо всьому американському народу за підтримку. Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом", - додав він.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга своєю чергою заявив, що Зеленський "має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним".
"Він виступає за Україну та за мету справедливого і міцного миру. Ми завжди були й будемо вдячні Америці за її підтримку", - зазначив глава МЗС.
Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів Америки.
Глава держави провів зустріч з американськими сенаторами та президентом США Дональдом Трампом.
Однак під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.
Зеленський нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена. Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.
Після суперечки український президент Зеленський достроково залишив Білий дім. Підписання угоди щодо рідкісноземельних металів між Україною та США скасували.
Тим часом американський лідер Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
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