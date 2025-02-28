Зеленський зробив заяву після зірваних перемовин з Трампом

"Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту, Конгресу та американському народові. Україні потрібен справедливий і тривалий мир, і ми працюємо саме для цього", - написав Зеленський.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також висловився про візит до США.

"Безпека - це не просто слово. Це життя. Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар", - написав він у Telegram.

Єрмак наголосив, що Зеленський бореться за Україну та кожного, хто захищає справедливий та довготривалий мир.

"Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка. Ми вдячні тим, хто поруч. Тим, хто розуміє, що Україна - це не просто точка на карті. Це Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла. Ми дуже дякуємо всьому американському народу за підтримку. Вона наближає день, коли війна стане лише спогадом", - додав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга своєю чергою заявив, що Зеленський "має хоробрість і силу відстоювати те, що є правильним".

"Він виступає за Україну та за мету справедливого і міцного миру. Ми завжди були й будемо вдячні Америці за її підтримку", - зазначив глава МЗС.