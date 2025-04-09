Зеленський: знаємо про понад 150 китайців на боці РФ, але їх може бути більше

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, - 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато", - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна має паспортні дані цих 155 китайців. Знає хто вони, звідки та їх вік.

Також українські спецслужби дізнались про їх місця служби, це зокрема 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки.