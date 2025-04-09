Зеленский: знаем о более 150 китайцах на стороне РФ, но их может быть больше

Российская Федерация завербовала китайцев для войны против Украины. Киев уже имеет данные о более 150 китайцах, но их может быть больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
"Китайский" вопрос серьезный. Есть 155 человек с фамилиями, с паспортными данными, - 155 граждан Китая, которые воюют против украинцев на территории Украины. Мы собираем информацию, считаем, что их больше, намного", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Украина имеет паспортные данные этих 155 китайцев. Знает кто они, откуда и их возраст.
Также украинские спецслужбы узнали об их местах службы, это в частности 70-й, 71-й, 255-й мотострелковые полки.
Напомним, что вчера, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России.
По данным Зеленского это произошло в зоне боевых действий в Донецкой области, в районе Тарасовки и Белогоровки. Сообщалось, что во время боя ВСУ столкнулись с шестью китайскими военными, двое из которых были захвачены в плен.
Сегодня украинские военные впервые допросили пленных граждан Китая. РБК-Украина писало, что удалось о них узнать.
Подробнее читайте в материале "Россия втягивает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно".
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