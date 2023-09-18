Зеленський знає, де ЗСУ збираються потужно прорвати оборону росіян

"Усі хочуть, щоб ми прорвали лінії оборони. Ми цього дуже хочемо", - сказав він.

За його словами, це нелегкий шлях, враховуючи, що тільки на сході України перебувають 200 тисяч росіян.

"Це буде, я в цьому впевнений. І я не можу сказати, де це буде швидше. Я не можу цього сказати, не хочу ділитися інформаційно, вибачте, бо знаю, де ми збираємося прорвати - і потужно прорвати", - додав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Сили оборони України з початку наступу на основному напрямку, південному, вже звільнили 260 кв. км території. За останній тиждень там звільнено 5 кв. км.

Як заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку вже місцями прорвано. Це означає, що операцію з розриву сухопутного коридору між Росією та Кримом може завершити ще до настання зими.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська мають ініціативу, щодня рухаються вперед та звільняють території. На питання про військові дії взимку президент заявив, що Україна не може гаяти час.